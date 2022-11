Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al Casei Albe, Karine Jean-Pierre, a declarat luni ca administrația americana nu a fost surprinsa de afirmațiile unui om de afaceri rus care a spus ca a intervenit in alegerile din SUA și ca va continua sa faca acest lucru, relateaza Reuters . Afirmațiile de luni, facute de Evgheni…

- Presedintele SUA, Joseph Biden, s-a declarat optimist, vineri, in privinta sanselor Partidului Democrat de a mentine majoritatile in Camera Reprezentantilor si in Senat dupa scrutinul legislativ partial din 8 noiembrie.

Partidul Democrat, al presedintelui Joseph Biden, risca sa piarda majoritatea in Camera Reprezentantilor din SUA in urma scrutinului parlamentar programat in noiembrie, conform unui sondaj efectuat de postul CBS News, informeaza publicatia The Hill preluat de Mediafax.

- Presedintele american Joe Biden a criticat sambata planul economic initial al premierului britanic Liz Truss ca fiind o greseala si a spus ca nu este ingrijorat de forta dolarului american, transmite Reuters. Truss l-a concediat vineri pe ministrul sau de Finante Kwasi Kwarteng si a abandonat parti…

- Un eventual atac nuclear al Rusiei asupra Ucrainei ar schimba cursul conflictului si aproape sigur ar declansa o „riposta fizica” din partea aliatilor Kievului si posibil din partea Aliantei Nord-Atlantice, afirma un oficial NATO. Orice utilizare a armelor nucleare de catre Moscova ar avea „consecinte…

- ”Este necesar sa denunt recenta decizie a Guvernului Arabiei Saudite de a contribui la sustinerea razboiului (presedintelui rus Vladimir) Putin (in Ucraina) prin intermediul cartelului OPEP”, a denuntat luni, intr-un comunicat, senatorul Bob Menendez. Din aceasta alianta fac parte 13 membri ai Organizatiei…

- In ciuda acestei decizii a OPEC+, Biden a spus ca nu regreta calatoria sa in Arabia Saudita, efectuata in vara, despre care a spus ca a fost concentrata pe Orientul Mijlociu. OPEC+ a convenit miercuri sa reduca productia de petrol, restrangand oferta pe o piata deja limitata si crescand posibilitatea…

Oficiali chinezi au initiat demersuri pentru organizarea unei intalniri intre presedintele Xi Jinping si omologul sau din Statele Unite, Joseph Biden, in noiembrie, afirma oficiali citati de publicatia The Wall Street Journal.