Controlor înjunghiat în staţia de tramvai Incidentul s-a petrecut pe linia tramvaiului 32. In momentul in care controlorul i-a cerut barbatului legitimația de calatorie acesta a coborat liniștit din tramvai dar se pare ca și-a chemat un prieten care a scos un cuțit și l-a ranit la mana pe controlor. Agresorul a fost prins la cateva stații distanța de locul incidentului și este acum acuzat de ultraj. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

