Controlor CFR, luat la bătaie în tren de un bărbat fără bilet. Agresorul este căutat de polițiști Un controlor de bilete a fost lovit de un pasager, intr-un tren care circula pe ruta Mangalia – Sibiu, intrega scena fiind filmata. In urma incidentului, controlorul a facut plangere la Poliție, iar o ancheta este in desfașurare, au anunțat reprezentanții IJP Ialomița, pentru Libertatea. Incidentul a avut loc pe 7 august, in stația Cernavoda din județul Constanța. Pe imaginile video, postate pe Facebook de o martora, se vede cum un barbat, fara tricou, lovește controlul. Acestea riposteaza și il apuca pe barbat de gat. Incep sa se loveasca reciproc, iar in apararea controlorului sar mai mulți… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

