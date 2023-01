Controllerul Google Stadia va putea fi folosit via Bluetooth în curând Chiar daca Google a inchis serviciul Stadia si va trage definitiv obloanele pe 18 ianuarie, se pare ca avem totusi vesti bune pentru cei care ii apreciau controllerul. Acesta se va putea folosi si via Bluetooth acum. Google a anuntat ca va lansa un tool special care va permite utilizatorilor sa activeze Bluetooth pe controllerul Stadia. Aceasta era o functie latenta, dezactivata din firmware, pentru a mentine exclusivitatea Google. Odata activata functia, controllerul Stadia va putea fi folosit ca orice controller standard, cu alte dispozitive. Asta nu se poate face in acest moment, de vreme ce… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fetita in varsta de 13 ani care vineri s-ar fi aruncat din apartamentul in care locuia, situat la etajul 10 al unui bloc din municipiul Bacau, a decedat la spital, au declarat, pentru AGERPRES, reprezentantii Spitalului Judetean de Urgenta Bacau. Fetita a fost preluata in stare foarte grava de un echipaj…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Bacau au dispus trimiterea in judecata a trei inculpați, (doua persoane fizice și o societate) in sarcina carora s-a reținut comiterea unor infracțiuni de folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte…

- UPDATE – Cinci persoane, patru femei si un barbat, au fost ranite in urma accidentului rutier de pe E85, la intrarea in localitatea Garoafa, intre care o femeie de 76 de ani, care a decedat, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. ‘La intrare in Garoafa, pe Drumul National 2 E85,…

- Daca sunteți in cautarea celui mai bun telefon, Samsung are una dintre cele mai bune opțiuni de pe piața in prezent: Samsung Galaxy S22 Ultra. Un telefon de inalta calitate, cu un design excelent. Un telefon mobil premium cu un ecran AMOLED de 6,8 inchi cu rezoluție QHD+ de 3080 x 1440 pixeli și reimprospatare…

- Anuntul, primul facut de Amazon de cand institutiile media, inclusiv Reuters, au scris luni despre planurile de concediere, marcheaza o schimbare importanta pentru o companie cunoscuta pentru crearea de locuri de munca si extinde cele mai recente concedieri care au avut loc in sectorul tehnologiei.…

- Barbatul acuzat ca a furat, marți, un sac cu 278.000 lei din mașina Poștei Romane a fost prins. Polițiștii orașului Chitila și cei de la Serviciul de Investigații Criminale Ilfov l-au prins in Ploiești pe barbatul de 20 de ani banuit de furt. Marți, din mașina Poștei a fost furat un sac ce conținea…

- UPDATE, ora 13:00 – Serviciul de mesagerie Whatsapp a redevenit functional, dupa aproape trei ore de la raportarea unor probleme de conectare de catre utilizatori la nivel mondial, inclusiv in Romania. Aplicația Whatsapp are aproximativ doua miliarde de utilizatori activi in intreaga lume și este detinuta…

- O familie din Timișoara a luat patru copii cu varste cuprinse intre 12 și 16 ani in plasament, iar apoi i-a exploatat, punandu-i la munci grele sau sa indeplineasca servicii in mod forțat. Polițiștii și procurorii DIICOT Timișoara au demarat o ancheta. Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații…