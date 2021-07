In contextul temperaturilor extrem de ridicate din aceasta perioada, comisarii ANPC desfașoara ample verificari referitoare la modul in care sunt depozitate bauturile.Din pacate, atat in jud Timiș cat și in celelalte regiuni ... The post Control OPC in Timiș: tone de produse oprite de la comercializare dupa ce au fost ținute la peste 40 de grade Celsius appeared first on Renasterea banateana .