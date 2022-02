Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a declarat, duminica seara, referitor la certificatul verde Covid-19, care arata vaccinarea cu trei doze, ca exista o propunere a Centrului European de Control al Bolilor ca acesta sa fie valabil pana la 30 iunie 2023, dar ca asta nu inseamna ca va fi și nevoie…

- Polițiștii din cadrul Garzii de Coasta, impreuna cu reprezentanți ai Garzii de Mediu și ai Direcției Vamilor, au descoperit peste 600 de tone de deșeuri care nu respecta prevederile legale de pastrare, sortare sau reciclare. Polițiștii, comisarii de mediu și inspectorii vamali au facut vineri…

- Romania a importat, in primele zece luni din 2021, petrol brut si gaze naturale in suma de 2,831 miliarde euro, in crestere cu 52,6% comparativ cu perioada similara a anului anterior, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Pe de alta parte, exporturile s-au…

- Durata carantinei si a izolarii pentru persoanele bolnave de Covid-19 va fi redusa la 10 zile, a anunțat ministrul Sanatatii. In prezent, persoanele nevaccinate care vin in țara trebuie sa stea in carantina 14 zile. Alexandru Rafila nu a explicat insa cand va intra in vigoare masura: ”Durata izolarii…

- Ani de zile s-a vorbit de faptul ca Romania exporta cantitați mari de grau și importa, in schimb, aluat congelat pentru industria de panificație. Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, spune, insa, ca in realitate, aceste importuri sunt destul de mici, doar un kilogram dintr-un consum anual de 78…

- Politistii de frontiera de la Bors I si Varsand, impreuna cu reprezentanti ai Garzii de Mediu, au oprit, in ultimele 24 de ore, la intrarea in tara, doua camioane incarcate cu peste 40 tone de deseuri constand in haine, plastic si cauciucuri uzate, pentru care soferii nu au putut prezenta documente…

- ”Traficul pe aeroportul Henri Coanda de deruleaza normal. S-au inregistrat aglomerari punctuale, in intervalul 14.00-15.30 al zilei de azi, generate, pe de o parte, de faptul ca, in aceste ore de varf au aterizat doua curse suplimentare, iar, pe de alta parte, de catre pasagerii nemultumiti de noile…

- Judecatorul de instructie din Chisinau, Dorin Munteanu, a obligat procurorii, printr-o incheiere separata, sa-i restituie procurorului Igor Popa, invinuit intr-un dosar penal pentru imbogatire ilicita, pasaportul si sa-i permita calatoria peste hotare. Incheierea a fost semnata concomitent cu decizia…