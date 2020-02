Control la Romaero: Actul rezultat în urma verificărilor a fost înaintat parchetului; au fost identificate posibile infracţiuni Actul rezultat in urma verificarilor derulate de Corpul de control al prim-ministrului la Romaero, ce au vizat activitatea societatii in ultimii aproape patru ani, a fost inaintat unitatii de parchet competenta, pentru ca au fost constatate aspecte care ar putea intruni elementele constitutive ale unor infractiuni. Potrivit raportului de control dat publicitatii, actiunea de control de la Romaero a vizat perioada 1 ianuarie 2016 - 7 mai 2019 si s-a verificat modul de respectare a prevederilor legale privind organizarea si functionarea societatii, modul de constituire si realizare a veniturilor,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

