Control la pescari

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii Sectiei 1 Politie Bacau au documentat activitatea infractionala a unui tanar de 25 de ani, care, in perioada 24.05. – 03.06.2021, ar fi comis patru infractiuni de furt si tentativa de furt din autoturisme. Din cercetari s-a stabilit ca, la data de 24 mai a.c., banuitul ar fi patruns prin…

- Politistii Sectiei 8 Politie Rurala Buhoci au retinut pentru 24 de ore, doi barbati de 36, respectiv 37 de ani, din comuna Buhoci, banuiti de comiterea infractiunilor de tulburare a ordinii si linistii publice si amenintare. La data de 23 mai a.c., politistii au fost sesizati despre faptul ca, in comuna…

- Politistii Sectiei 2 Politie Bacau au depistat, in trafic, pe strada Bulevardul Unirii din municipiu, un autoturism, condus de un tanar de 27 de ani, in care, in urma controlului efectuat, au fost gasite in habitaclu 1.000 de tigarete netimbrate. Pachetele de tigari in valoare de 700 de lei au fost…

- O femeie in varsta de 60 ani din Buhoci era sa ramana, joi, 08.04.2021, in jurul amiezii, fara portofel și bunurile din acesta, dupa ce doi hoți i l-au sustras din geanta la intrarea intr-un magazin de pe strada 9 Mai, din municipiul Bacau. Metoda pe care o foloseau cei doi hoți era simpla, unul […]…

- Polițiștii Sectiei 2 Politie Rurala Moinesti au reținut doua persoane, banuite de comiterea infractiunilor de tulburarea ordinii si linistii publice, lovire sau alte violente si amenintare In fapt, la data de 23 martie a.c., politistii din Zemes s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca, doi tineri,…

- Polițiștii din Comanesti, sprijiniți de specialisti ai Garzii Forestiere Suceava au efectuat un control la o societate comerciala din localitate, administrata de o tanara de 27 de ani, din judetul Suceava. In urma verificarilor efectuate, s-au constatat diferente intre cantitatile de material lemnos…

- Intr-o postare pe pagina personala de facebook, Sorin Cimpeanu, ministrul Educației a anunțat ca pentru anul școlar 2020-2021 sunt suspendate tezele (lucrarile scrise semestriale), conform OM 5977/2020. In consecința, la finalul semestrului al doilea, mediile pentru toate disciplinele se obțin prin…

- Dupa ce a fost majorata cu 1 ban, la recenta actualizare de anul trecut, valoarea maxima a tichetului de masa ramane aceeași, și in urmatoarele luni de zile. Astfel, veniturile angajaților nu se vor modifica, nici in plus, nici in minus, in urmatoarele luni. Mai mult, „valoarea nominala (…) se aplica…