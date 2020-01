Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Marcel Vela a anuntat ca luna aceasta va prezenta o propunere de eficientizare si restructurare a Ministerului Afacerilor Interne, astfel incat acest minister sa creasca in perceptia romanilor privind increderea.

- Libertatea a expus in decembrie, folosind surse din interior, situația de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența ”Oltenia” Dolj, unde organigrama a devenit un arbore genealogic. Generalul Dan-Paul Iamandi, șeful IGSU, a dispus un control și a trimis Libertatea rezultatele pentru a le prezenta publicului.…

- Radu Zamfir, medicul care a supravietuit accidentului aviatic din Apuseni, e favorit pentru a-l inlocui pe Raed Arafat in fruntea Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), insa liberalii ezita sa faca mutarea de teama reactiilor negative din societate, au precizat surse politice, potrivit…

- Ministrul de Interne a spus, in cadrul videoconferinței de marți dimineața, ca va trimite Corpul de control la Valcea, dupa ce o fetița, victima a unui accident rutier, nu a fost preluata de elicopterul SMURD, Marcel Vela susținand ca au existat „neglijențe de organizare și deficiențe managerile”,…

- A fost o dezorganizare evidenta. O sa trimit Corpul de Control la Valcea. Nu mai doresc sa intalnesc, sa se repete, asemenea situatii jenante, cu risc major sa se piarda o viata. Si daca salvezi viata unui copil sau a unui roman imi asum orice risc pentru a lua masuri coercitive pentru cei care nu si-au…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a criticat, marți, ”dezorganizarea evidenta” din cadrul Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), in cazul fetiței din Valcea care se afla in coma, dar nu a fost preluata la timp de elicopeterul SMURD, reproșandu-i lui Raed Arafat ca nu a facut ”rost de piloți”,…

- La ISU “Oltenia” Dolj se lucreaza in familie. Nu e caz singular. “La mai toate inspectoratele din țara se intampla asta. Este moșia lor”, susțin oameni din sistem, care il roaga pe ministrul MAI, Marcel Vela, sa-și indrepte mai mult atenția asupra concursurilor in care soții iși examineaza soțiile sau…

- Aradul a intrat deja in atenția noului ministru al afacerilor interne, Marcel Vela. Acesta a anunțat in cadrul videoconferinței susținute cu toate prefecturile din țara, ca va trimite medici din cadrul MAI pentru a verifica concediile medicale a prefecților. Vela s-a referit in mod direct la prefectul…