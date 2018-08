Stiri pe aceeasi tema

- Federal-Mogul Motorparts, o divizie a Federal-Mogul Holdings LLC, a anunțat ca marca sa Champion® a dezvoltat un nou canal YouTubeTM, Champion UE. Videoclipurile au scopul de a furniza conținut scurt, informativ și util unui public larg, care este incurajat sa apeleze la serviciile unui tehnician profesionist…

- Italia si Ungaria, doua tari care au criticat dur politicile europene privind imigratia, au promis marti sa lucreze impreuna la o abordare mai dura privind migrantii, scrie Reuters. Viceprim-ministrul italian, Matteo Salvini s-a intalnit cu prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, la Milano, titreaza…

- In al doilea trimestru din acest an (aprilie – iunie), vanzarile Maserati au scazut cu 41% comparativ cu aceeași perioada de anul trecut, in special din cauza rezultatelor din China (-69%). Performanțele au fost slabe și in celelalte regiuni, Maserati avand scaderi ale vanzarilor in Europa, Orientul…

- Compania chineza Huawei si-a imbunatatit estimarile referitoare la vanzarile anuale de smartphone-uri la peste 200 de milioane de unitati, anticipand ca va deveni principalul furnizor din lume in ultimul trimestru al anului viitor, transmite Reuters. Liderul actual al pieţei este Samsung Electronics.…

- Israelul va desfasura armata daca Iranul va incerca sa blocheze stramtoarea Bab al-Mandeb care leaga Marea Rosie de Golful Aden, a declarat miercuri prim-ministrul Benjamin Netanyahu, citat de Reuters, potrivit Agerpres. Saptamana trecuta, Arabia Saudita a anuntat ca suspenda transporturile…

- Doi migranti au fost impuscati mortal pe un drum in Serbia, in apropierea satului Dobrinci, la aproximativ 45 km nord-vest de capitala Belgrad, a anuntat miercuri politia locala, fara a da detalii despre circumstantele decesului celor doi sau despre identitatea lor, relateaza Reuters, preluata de…

- Ca orice mit, originile sale sunt dificil de aflat cu exactitate, in special in cazul unei legende care apare in toata lumea, aparand in folclorul din Europa, Americi, Africa de Nord si Orientul Mijlociu. Seria de mituri similare sugereaza ca...

- MetLife, grupul din care face parte Metropolitan Life, anunța reinnoirea parteneriatelor cu Special Olympics și Habitat for Humanity, pentru a oferi angajaților din piețele din Europa, Orientul Mijlociu și Africa (EMEA) posibilitatea de a se oferi voluntari in proiecte comunitare. Cei 4.000 de angajați…