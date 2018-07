Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalistul Victor Ciutacu ii cere șefei DNA, Anca Jurma, numita interimar la conducerea direcției, sa ia masuri in privința procurilor Mircea Negulescu și Lucian Onea, care au fost puși sub control judiciar. Astazi, Parchetul de pe Langa Inalta Curte de Casație și Justiție i-a pus sub control judiciar…

- Procurorul sef al DNA Ploiesti, Lucian Onea, este cercetat intr-un dosar penal deschis ca urmare a plangerii depuse in urma cu aproximativ trei luni de fostul deputat Vlad Cosma. Anchetatorul anticoruptie a fost chemat marti la Parchetul General, unde a fost instiintat cu privire la calitatea procesuala.…

- Lucian Onea, șeful DNA Ploiești, și procurorul Mircea Negulescu, fost la DNA, sunt urmariți penal, anunța surse din Parchetul General. Ei au calitatea de suspect. Este vorba despre dosarul fostului deputat PSD, Vlad Cosma, cel in care se invoca listele de martori. De altfel, Inspectia Judiciara…

