Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar care a condus baut in mod repetat a fost arestat de polițiștii din Cluj.La data de 25 august a.c., polițiștii din cadrul Secției 9 Poliție Rurala Turda au reținut pentru 24 de ore un tanar in varsta de 26 de ani, cercetat pentru savarșirea infracțiunilor de conducerea unui vehicul fara permis…

- La finele saptamanii trecute, polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Campia Turzii au oprit pe DJ 150, in interiorul localitații Ceanu Mare, un barbat de 33 de ani, din aceeași localitate. Barbatul a... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Tanar din Santimbru, depistat de polițiși, la volan, fara permis: S-a ales cu dosar penal Un barbat de 30 de ani, din comuna Santimbru a fost depistat de polițiști, in trafic, fara a poseda permis de conducere. La data de 14 august 2021, in jurul orei 21,20, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda…

- Azi-noapte, la ora 01.10, polițiștii Secției 4 Leordina, au oprit pentru control un autoturism condus pe DJ. 187 Poienile de sub Munte. In urma verificarilor, polițiștii au constatat faptul ca autoturismul era condus de catre un tanar de 25 de ani din Poienile de Sub Munte, fara a deține permis de conducere.…

- Joi, polițiștii Sectiei 9 Poliție Rurala Turda au identificat un tanar de 26 de ani, din comuna Ploșcoș, care conducea un autoturism pe DC64, prin localitatea Valea Florilor, deși nu era deținatorul... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- La data de 22 iunie a.c., in jurul orei 19.20, politistii Sectiei 9 Poliție Rurala Turda au depistat un tanar de 29 de ani, din comuna Mihai Viteazu, care se deplasa la volanul unui autoturism pe DN... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Un tanar, de 27 de ani, din Lugoj, a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, dupa ce a fost depistat, de doua ori in trei zile, beat la volan și fara permis de conducere. In data de 15 iunie a.c., in jurul orei 01:50, polițiștii timișeni au oprit pentru control, in municipiul Lugoj,…

- Polițiști din cadrul Secției de Poliție Rurala Petelea au identificat in trafic, in data de 9 iunie, pe DC 9, pe raza localitații Orșova, un autoturism condus de un tanar din comuna Gurghiu. "In urma verificarilor efectuate, s-a constatat faptul ca tanarul, de 17 ani, nu deține permis de conducere valabil…