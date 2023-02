Stiri pe aceeasi tema

Un barbat a fost retinut de politisti si pus sub control judiciar pentru 60 de zile dupa ce s-a urcat baut la volan, a lovit un pieton si apoi a fugit de la locul accidentului, a informat, miercuri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. Pietonul s-a prezentat singur la Unitatea de Primiri…

O tragedie a fost evitata de politisti, luni seara, dupa ce un barbat de 61 de ani a sunat la 112 si a anuntat ca vrea sa arunce in aer un bloc de locuinte din municipiul Focsani, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea.

Un barbat de 28 de ani, din Slobozia Bradului, a intrat in parapetul unui pod, pe drumul national DN2 - E85, luni dimineata, dupa ce s-a urcat la volan fara a poseda permis de conducere, baut si sub influenta substantelor psihoactive, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea.…

Un barbat de 59 de ani, din judetul Bacau, a fost retinut de politistii vranceni, joi, la scurt timp dupa ce i-a furat unei batrane din Paunesti pensia abia primita de la factorul postal, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea.

Un barbat din Garoafa este monitorizat prin bratara electronica si cercetat pentru amenintare, dupa ce sotia sa, in varsta de 66 de ani, a obtinut un ordin de protectie fata de acesta pentru ca ar fi fost amenintata cu acte de violenta, a informat, joi, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea.…

Un barbat de 33 de ani a decedat, joi, dupa ce a fost lovit de o creanga in in timpul unor lucrari forestiere in zona Alunu din comuna Paulesti, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea, potrivit Agerpres.

Un tanar de 21 de ani, din Panciu, care conducea un autoturism neinmatriculat si fara permis de conducere, nu a oprit la semnalele politistilor, iar ulterior, urmarit in trafic de politisti, a abandonat autovehiculul si a fugit, a informat, miercuri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea,…

Traficul rutier este blocat vineri pe E85, la intrare in localitatea Garoafa, in urma unui accident in care au fost implicate doua autoturisme, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea.