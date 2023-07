Stiri pe aceeasi tema

- Breaking! Ce au stabilit procurorii in cazul gardienilor care au batut cu bestialitate doi adolescenți, la Centrul de Reeducare de la BuziașGardienii Centrului Educativ Buziaș acuzați ca au batut cu bestialitate doi adolescenți au primit control judiciar. Una dintre adolescente a fost trantita de…

- Incident extrem de grav intr-un centru de detenție pentru tineri. Doi adolescenți au fost batuți cu bestialitatate chiar de gardienii inchisorii. Toata scena a fost filmata de camerele de supraveghere din zona. Conducerea centrului a fost demisa, iar cei doi agresori s-au ales cu dosar penal.

- Dupa trei luni de arest preventiv și doua de arest la domiciliu, unul din inculpații din dosarul fraudei cu carduri in valoare de aproape 500... The post Control judiciar pentru Adrian Stan zis Topa in dosarul fraudei cu carduri bancare in valoare de aproape 500.000 de lei appeared first on Special…

- Un agent de poliție din Darmanești, județul Bacau, a fost plasat sub control judiciar, fiind acuzat ca a luat mita ca sa soluționeze mai repede dosarul unui șofer prins baut la volan. Parchetul de pe langa Tribunalul Bacau l-a plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, pe 27 iunie 2023, I.M.C, agent…

- Un barbat de 56 de ani a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, dupa ce l-a agresat pe un consatean și pe cainele acestuia și i-a distrus acoperișul unei anexe. Barbatul de 56 de ani este cercetat pentru ranirea cu intenție a animalelor, lovire sau alte violențe și distrugere. Acesta a…

- O tanara din Bucuresti a fost retinuta de politie și apoi pusa sub control judiciar dupa ce a fost reclamata de mai multe femei ca le-ar fi mutilat dupa ce le-a injectat acid hialuronic in buze.

- In data de 18 Mai 2023, un barbat in varsta de 35 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, in timp ce alți doi minori au fost puși sub control judiciar pentru 60 de zile, dupa ce ar fi talharit un tanar de 21 de ani pe o strada din Cluj-Napoca. La [...] Articolul Barbat arestat și doi minori…

- Polițistul care a produs un accident mortal, in noaptea de vineri spre sambata, pe Drumul Național 10, a fost eliberat din arest la expirarea celor 24 de ore din ordonanța de reținere. Duminica, Judecatoria Patarlagele a respins Parchetului cererea de arestare preventiva.