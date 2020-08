Control în trafic: Polițiștii din București au dat șoferilor peste 100 de amenzi în numai două ore Polițiștii Brigazii Rutiere din București au dat in numai doua ore peste 100 de amenzi in valoare de peste 290.000 de lei, in timpul desfașurarii unei acțiuni care a vizat depistarea conducatorilor auto care nu se asigura la schimbarea directiei de mers/se incadreaza necorespunzator ori folosesc telefonul mobil in timpul deplasarii, fara dispozitiv tip”maini libere”. In urma activitaților desfașurate au fost aplicate 102 sancțiuni contraventionale, in valoare de peste 29.000 de lei, dupa cum urmeaza: •Neasigurarea schimbarii directiei de mers/Nesemnalizarea efectuarii manevrelor :-21; •Folosirea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Razie de amploare in Capitala. Oamenii legii au dat 28 de amenzi și au prins doi șoferi drogați.Polițiștii Brigazii Rutiere au ieșit la control sambata seara și au dat 28 de amenzi in valoare de peste 15.000 lei. Au fost reținute și 17 permise de conducere, majoritatea pentru consul de droguri…

- Mai mulți șoferi care circulau in București, in weekend, au fost prinși de polițiști in timp ce se aflau la volan drogați sau beți sau fara permis de conducere. S-au dat peste 500 de amenzi, inforemaza Mediafax.Citește și: Decizie de ULTIMA ORA a Ministerului Sanatații: TOATE persoanele care…

- 100.600 persoane au trecut frontierele țarii in ultimele 24 de ore. Pe sensul de intrare au fost aproximativ 57.200 persoane cu 15.600 mijloace de transport, iar pe cel de iesire 43.400 persoane cu 13.100 mijloace de transport, conform Poliției de Frontiera. Conform Poliției de Frontiera, duminica prin…

- Procurorii DIICOT au anuntat, ieri, trimiterea in judecata a unui cetatean bulgar de 38 de ani. La sfarsitul lunii mai, politistii de frontiera de la Calafat au descoperit in tirul condus de bulgar aproape 50 kg de heroina. Potrivit anchetatorilor, heroina urma sa ajunga in Suedia, tranzitand Romania.…

- Polițiștii din Capitala au aplicat, in cadrul unei acțiuni de control desfașurate in noaptea de vineri spre sambata, 53 de amenzi in valoare de 28.000 de lei pentru deficiențe tehnice ale vehiculelor din trafic.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 86: A inceput DICTATURA!…

- Politistii din cadrul Serviciului Rutier, impreuna cu lucratori din cadrul I.S.C.T.R. și R.A.R. au acționat pe 4 și 5 iulie pe DN1 si DN1 C, pentru verificarea legalitații transporturilor rutiere de persoane. In urma neregulilor constatate, politistii au aplicat 23 de sanctiuni contraventionale la legi…

- Poliția Capitalei a anunțat, duminica, faptul ca razia a vizat 146 societați comerciale din București, iar echipele mixte de control au dat 60 de amenzi in valoare de 86.800 de lei, potrivit Mediafax. Dintre acestea, 29 de amenzi in valoare de 56.400 de lei au fost date pentru nerespectarea…

- Polițiștii bucureșteni au dat 20 de amenzi in noaptea de sambata spre duminica celor prinși ca nu poarta masca de protecție in spatii publice inchise, spatii comerciale si la locul de munca, scrie Mediafax. Poliția Capitalei a anunțat, duminica, faptul ca razia a vizat 146 societați comerciale din București,…