Încă un titlu pentru Simona Halep!

Jucătoarea română de tenis Simona Halep (28 de ani, nr. 4 WTA) a câştigat pentru al treilea an consecutiv ancheta de Favorită a Fanilor în circuitul WTA, a anunţat asociaţia jucătoarelor profesioniste de tenis.