- Inspectoratul General al Politiei de Frontiera (IGPF) informeaza ca, in cursul zilei de vineri, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 87.208 persoane, dintre care 6.743 de cetateni ucraineni (in scadere cu 11,3% fata de ziua precedenta). Pe la frontiera cu Ucraina au intrat…

