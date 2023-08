Stiri pe aceeasi tema

- Inspecția Judiciara va face un control la nivel național in cauzele care au ca obiect deținerea de substanțe interzise și infracțiuni savarșite sub influența acestora, au anunțat reprezentanții instituției. Decizia vine ca urmare a tragediei din localitatea 2 Mai.

- Inspecția Judiciara intervine dupa cazul tanarului drogat care a lovit cu mașina un grup de opt persoane, in localitatea 2 Mai din Constanța. Instituția va verifica toate dosarele legate de droguri și infracțiuni conexe din parchetele din țara.„Inspectorul-șef al Inspecției Judiciare a dispus efectuarea…

- Vlad Pascu, individul acuzat de comiterea dublei crime de la 2 Mai in timp ce se afla sub influența substanțelor narcotice, a fost supus unei investigații in anul 2022 in legatura cu posesia de substanțe interzise. Cu toate acestea, procurorii din cadrul DIICOT au abandonat ulterior dosarul, intrucat…

- Premierul Marcel Ciolacu a vizitat un magazin din Sectorul 4 si a constatat ca cele mai mari reduceri de preturi au fost la cartofii noi. Cu acest prilej, el a anunțat ca toate autoritatile de control vor verifica, in perioada urmatoare, plafonarea preturilor la alimentele de baza. Ciolacu i. Protejarea…

- Un autoturism inmatriculat in Marea Britanie, condus de catre un maramuresean, in varsta de 19 de ani, a circulat miercuri 2 august, pe strazile din Sighetu Marmatiei. Un echipaj mobil din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Sighetu Marmatiei aflat in exercitarea atributiilor de serviciu l-a oprit…

- Un pacient din Alba iși cauta dreptatea in justiție, nemulțumit de cum a fost tratat de un medic: Ce acuzații ii aduce barbatul doctorului Un pacient din Alba iși cauta dreptatea in justiție, nemulțumit de cum a fost tratat de un medic: Ce acuzații ii aduce barbatul doctorului Aurel Aron, un cetațean…

- Peste 3.000 de judecatori și procurori protesteaza fața de reforma pensiilor speciale. Astazi, magistrații se vor ocupa doar de dosarele urgente. Conform datelor de la Casa de Pensii, in Romania sunt peste 5.200 de pensionari din sistemul judiciar, iar pensia medie este de 21.000 de lei.

Mare atenție, șoferi! Se impune o noua obligativitate! Incepand de vineri, 16 iunie, va fi obligatoriu pentru toți șoferii din țara noastra.