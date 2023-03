Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarile la Clinica de Balneologie din Timișoara avanseaza. Lucrarile ar trebui sa fie gata la finalul anului. A fost pregatita zona unde va fi construit bazinul cel mare de tratament cu apa termala.

- Fosta bucla de intoarcere a tramvaielor de la Gara Mica a devenit mini-padure urbana. Lucrarile de amenajare sunt realizate de catre Fundația pentru Arii Protejate Propark, pe terenul pus la dispoziție de catre Primaria Timișoara, in zona Garii de Est, pe strada Mihail Kogalniceanu. Cu o suprafața de…

- Primaria Timișoara acorda scutiri la plata impozitului pe cladirile istorice care au fost reabilitate conform prevederilor Legii nr. 153/2011 privind masurile de creștere a calitații arhitectural-ambientale a cladirilor. Proprietarii de cladiri istorice mai pot aplica pentru facilitate pana pe 31 martie.…

- Primaria Timișoara a investit aproximativ 80.000 de euro de la bugetul local pentru amenajarea unui laborator digital la Liceul Teoretic ”Grigore Moisil” din Timișoara, in cladirea unde funcționeaza Școala Generala 22, din Piața Balcescu. Proiectul a fost pus la punct in urma propunerilor și voturilor…

- De luni, parcarea autovehiculelor in zonele taxabile va fi verificata in mod automat de cei de la Timparl cu ajutorul unui sistem automat. Primaria Timișoara a ”conceput” un sistem de camere video și un soft IT care citește automat numerele de inmatriculare ale vehiculelor parcate și le compara cu baza…

- Direcția de Asistența Sociala a Municipiului Timișoara impreuna cu Spitalul Clinic Municipal de Urgența Timișoara și in parteneriat cu Instituția rezidențiala pentru sanatate mintala „Sveti Vasilije Ostroski Cudotvorac” din Serbia intenționeaza realizarea Proiectului COPE – Cross Border Practices on…

- Universitatea de Vest din Timișoara incepe demersurile pentru realizarea unei noi ediții a „Barometrul Calitatea Vieții in Timișoara”, realizata și in acest an in parteneriat cu Primaria Timișoara, care și finanțeaza cercetarea. Deja bine cunoscut, Barometrul este un proiect, deschis comunitații timișorene,…

