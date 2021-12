Control ASF la Euroins – amenzi de aproape 6 milioane de lei

”Autoritatea de Supraveghere Financiara (A.S.F.) a efectuat la Societatea Euroins Romania Asigurare – Reasigurare S.A., in perioada mai-octombrie 2021, o actiune de control periodic la sediul asiguratorului (on-site). Ca urmare a aspectelor constatate in actiunea de control si potrivit prevederilor legale, Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara a decis impunerea de sanctiuni contraventionale societatii, constand in amenzi, precum si masuri cu scopul remedierii deficientelor constatate”, anunta ASF. In conformitate cu prevederile art.163 alin.(2) lit. b) si alin.(51) din Legea nr. 237/2015…