Stiri pe aceeasi tema

- Societatea Euroins Romania Asigurare-Reasigurare a fost sanctionata, in luna decembrie 2022, cu amenda de 309.400 lei, de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, conform unui comunicat al institutiei. "Autoritatea de Supraveghere Financiara precizeaza ca societatea Euroins Romania Asigurare-Reasigurare…

- Autoritatea pentru Supraveghere Financiara (ASF) a amendat cu 309.000 lei in luna decembrie pentru nereguli la solicitarea cererilor de despagubire și plata acestora, scrie Hotnews.ro . Intr-un anunț publicat doar pe site-ul ASF , instituția de stat a anunțat joi, 26 ianuarie, noi amenzi pentru mai…

- Euroins, cel mai mare asigurator RCA dupa falimentul City Insurance, a fost amendat cu peste 300.000 de lei in luna decembrie a anului trecut pentru nereguli la soluționarea cererilor de despagubirilor și plata acestora, a anunțat joi Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF).

- De la 1 februarie, Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) va ști, la orice moment, despre despagubirile acordate de firmele de asigurari, inclusiv despre rezervele pe care societațile le constituie pentru a garanta plata daunelor. ASF va avea acces neingradit la baza de date AIDA, gestionata,…

- Autoritatea de reglementare din Franța a constatat ca gigantul tehnologic din SUA nu a obținut consimțamantul utilizatorilor francezi de iPhone (versiunea iOS 14.6) inainte de a folosi datele obținute in scopuri publicitare, relateaza Politico . Cazul a pornit de la o plangere depusa in martie 2021…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a beneficiat in ultimul an de circa 200 de decizii judecatorești favorabile, care i-au permis sa puna in aplicare masuri prin care s-a evitat apariția in cele trei piețe supravegheate a unor situații care sa af

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a publicat ieri un raport in care arata ca piața asigurarilor obligatorii auto RCA se afla intr-o concurența acerba, trei companii deținand cote de piața formate din doua cifre. In acest context, Euroins, una dintre cele 3 companii, a facut un anunț pentru…

- Noul lider al pieței asigurarilor, Groupama, și-a consolidat poziția ramanand pe primul loc și la finalul primelor 9 luni ale acestui an, cu o cota de 17,94%, in timp ce pe segmentul asigurarilor RCA, Euroins, asiguratorul cu cei mai mulți clienți, a inregistrat o cota de piața de puțin peste 31%, in…