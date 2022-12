Stiri pe aceeasi tema

- Patru operatori de la Targul de Craciun din Constanta au fost inchisi temporar de comisarii Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC) dupa ce au fost gasite mai multe nereguli, printre care condimente expirate, se gatea in praf, nu era mentionata date de preparare, fiind date…

- Comisarii Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Constanța au verificat tarabele cu mancare și spațiile de agrement de la Targul de Craciun amenajat intr-un parc din Constanța.

- Unitatea fusese inchisa pana la remedierea unor nereguli gasite de inspectori, precum alimente expirate, gandaci sau rugina in spatiile de depozitare. Dupa ce a fost gasita deschis, localul a fost amendat cu 6.000 de lei, iar autoritațile vor propune inchiderea definitiva, scrie News.ro . CJPC Constanta…

- O noua zona din Timiș a fost vizitata in scopuri profesionale de inspectorii Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Timiș. Joi, 17 noiembrie, aceștia au derulat o acțiune de control care a vizat 13 operatori economici din Deta și 2 operatori economici din Jebel. Veficarile derulate…

- Din 15 noiembrie 2022, firmele vor putea solicita sa fie controlate de Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) și daca se vor gasi nereguli, nu vor fi sancționate, dar vor avea un termen in care sa rezolve problemele constatate. Este vorba despre un „control de fond voluntar” inițiat…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a inițiat in premiera, in acest domeniu de activitate, dupa modelul practicat de alte instituții ale statului, strategia speciala de pregatire a operatorilor economici, prin control de fond voluntar inițiat de aceștia, care va intra in vigoare…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a efectuat, in perioada 7-19 octombrie, actiuni de control la 305 magazine Mega Image si a aplicat, in urma neregulilor constatate, amenzi de circa 5,5 milioane lei, informeaza ANPC printr-un comunicat preluat de Agerpres. „Autoritatea…

- Parte a campaniei ”Caravana Consumatorilor” – acțiune menita sa alinieze abordarea in control a comisarilor Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), la un nivel unitar, in intreaga țara – s-au derulat ample acțiuni de control, in perioada 7-8.09.2022, in Ploiești, Campina, Paulești…