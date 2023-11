Amenzi de 6,6 milioane de lei. Acesta este bilanțul de la inceputul lunii noiembrie al controalelor desfașurate de ANPC la 350 de magazine ale unor mari retaileri. In timpul verificarilor dispuse, inspectorii au descoperit mizerie, gandaci, dar și diferențe intre prețurile de la raft și cele de la casa. Pe langa amenzi, comisarii Autoritații Naționale […] The post Control ANPC la Penny și Auchan: gandaci, mizerie și prețuri diferite practicate! first appeared on Ziarul National .