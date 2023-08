Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 7-8 august, Comisariatul Regional pentru Protetia Consumatorilor Regiunea Bucuresti-Ilfov a verificat mai multe magazine apartinand retailerului SC Mega Image SRL. Echipele de comisari au controlat 64 de locatii, din regiune, iar in urma neregulilor constatate, au aplicat 90 de amenzi…

- Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea Vest a desfașurat miercuri o acțiune de control in stațiunea Baile Herculane. Astfel au fost verificați un numar de 35 de operatori economici (magazine alimentare, restaurante, fast food, hoteluri și pensiuni). La acțiune au participat comisari…

- Pentru remedierea unei avarii survenite in cursul zilei de astazi, 3 august 2023, pe conducta de alimentare cu apa a localitatii, de pe strada Carol I, din localitatea Tortomanu, echipele RAJA au fost nevoite sa sisteze furnizarea apei catre toti consumatorii in intervalul orar 08.00 13.00. Pentru remedierea…

- Un distribuitor de produse din peste pentru marile lanturi de magazine a fost inchis temporar de comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) pentru mai multe nereguli, printre care produse expirate si mizerie, iar firma a primit si o amenda in valoare de 20.000 de lei. Peste…

- Inspectorii Comisariatului Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea (CRPCR) București-Ilfov au dispus oprirea temporara a prestarii de servicii a unui complex din Ilfov pana la remedierea deficiențelor și au sigilat mai multe spații comerciale.Potrivit CRPCR București-Ilfov, acțiunea de…

- Inspectorii de la Protecția Consumatorilor Cluj au inchis mai multe restaurante și au aplicat amenzi in alte cazuri, dupa ce au depistat deficiențe grave. In saptamana 22-26.05.2023, Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea Nord-Vest (CRPC RNV) Cluj a continuat acțiunile de control…

- Rezultatele obtinute la nivelul judetului Alba, in perioada 15.05. – 19.05.2023, in activitatea de control, sunt redate mai jos. In domeniul relatiilor de munca: Total unitati controlate: 39 Numar de salariați ai angajatorilor controlați: 1.518 Din care – femei : 560…