Stiri pe aceeasi tema

- Comisarii de la Protectia Consumatorului au verificat, luni, o fabrica de paine din Bolintin Vale care are si patiserie. S-au gasit utilaje cu aluat intarit pe ele, gandaci si produse depozitate direct pe paviment, fiind aplicate amenzi in valoare de 20.000 de lei. Comisarii propun inchiderea unitatii…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a propus inchiderea locurilor de joaca din sase parcuri bucurestene, pentru o perioada cuprinsa intre 6 si 12 luni, si a amendat cu 10.000 de lei institutia din subordinea Primariei Capitalei, care administreaza aceste parcuri. Potrivit unui…

- In cursul acestei saptamani, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Iași a realizat o actiune de control in urma unei sesizari, la restaurantul SC Boho Haus SRL, pentru a verifica modul in care este respectata legislația in vigoare, in domeniu. Pentru neregulile constatate, comisarii…

- O ampla acțiune de control a inspectorilor de la Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor a avut loc astazi in municipiul Campina. Echipele de control au fost coordonate de președintele ANPC, Horia Constantinescu.

- Comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) au dat amenzi in valoare de peste 3,5 milioane de lei la magazine Penny, dupa ce au fost gasite mai multe nereguli, printre care alimente expirate, vitrine frigorifice cu praf si insecte, spatii de depozitare neigienizate. Zeci de…

- Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC) Timis a efectuat, in aceata saptamana, o ampla acțiune de control in Lugoj. La acțiune au fost prezenți și Horia Constantinescu, președintele Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorului (ANPC), și Paul Anghel, directorul…

- Cei de la Protecția Consumatorului au verificat, miercuri, mai multe piețe și magazine din Lugoj, județul Timiș. In Piața Timișul din localitate inspectorii au gasit gandaci morți printre bucațile de branza și o mizerie de nedescris. Paul Anghel, directorul ANPC, a publicat, joi, mai multe imagini de…

- Ca urmare a diverselor sesizari primite de la cetațeni, in cadrul programului ”Caravana consumatorilor”, echipe mixte de control ale Comisariatelor Regionale pentru Protecția Consumatorilor Regiunile Sud Muntenia și București-Ilfov au efectuat o serie de acțiuni de control la operatori economici din…