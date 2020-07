Stiri pe aceeasi tema

- Peste 7.900 de angajați ai Ministerului de Interne au acționat, in noaptea de vineri spre sambata, in toata țara, pentru a verifica daca sunt respectate regulile de protecție sanitara. Oamenii legii au dat 1.189 de amenzi in valoare totala de peste 428.000 de lei, anunța site-ul MAI.Structurile Ministerului…

- In contextul creșterii numarului de infectați cu COVID-19, in Argeș, saptamana trecuta au fost efectuate controale in marile centre comerciale, supermarketuri și piețe, pentru verificarea respectarii prevederilor Legii 55/2020, privind masurile pentru prevenirea și combaterea epidemiei de coronavirus.…

- ITM Maramureș anunța ca in perioada 18-23 mai la nivel national a fost organizata o Campanie Nationala de control la angajatori care isi desfasoara activitatea in domeniile constructiilor si intretinerea si repararea autovehiculelor. In domeniul relatiilor de munca, controlul a avut ca tema identificarea…

- Forțele de ordine, constituite in echipe de polițiști și echipe mixte formate din polițiști, jandarmi, polițiști local și militari, au continuat sa efectueze verificari in sistem integrat, pentru monitorizarea situației operative, cu accent pe modalitatea de respectare a restricțiilor de circulație,…

- Situația epidemiologica a județului Dolj, de astazi, se prezinta astfel: 536 de persoane sunt izolate voluntar la domiciliu534 de persoane se afla in carantina2.068 de persoane au ieșit din carantina13.475 au ieșit din izolare voluntara la domiciliu75 de persoane vindecate138 persoane confirmate pozitiv2…

- Echipaje mixte alcatuite din polițiști, jandarmi, polițiști locali și militari din cadrul Batalionului 612 Artilerie Antitanc ”Maramureș” au executat, in sistem integrat, 85 de misiuni, pe raza județului, in ultimele 24 ore. Cele 142 de efective angrenate au asigurat paza locațiilor de carantinare și…

- Prefectura Olt a anuntat ca in ultimele 48 de ore, aproximativ 400 de polițiști, jandarmi, polițiști locali și militari, au efectuat controale și verificari. Oamenii legii au fost angrenați in activitați de fluidizare a traficului rutier și insoțire a unor autoturisme spre centrele de carantina. Ei…

- Ieri, 17 aprilie 2020, intre orele 15.00 – 17.00 polițiști, polițiști locali și angajați MApN au acționat pe raza municipiului Sebeș unde au verificat 101 autovehicule și 242 de persoane. Au fost aplicate 10 sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea dispozițiilor ordonanțelor militare, unor persoane…