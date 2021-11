Stiri pe aceeasi tema

- Dupa marile lanțuri de hipermaket-uri și supermarket-uri – Cora, Auchan, Mega Image, Carrefour, Lidl sau Profi – joi a venit randul restaurentelor IKEA sa intre in vizorul Autoritații Naționale pentru Protecța Consumatorului (ANPC). A fost aplicata o amenda de 20.000 de lei si s-a dispus oprirea temporara…

- Mai multe raioane ale unor supermarketuri din Ploiești au fost inchise de inspectorii ANPC dupa ce au fost gasite produse expirate, tavi ruginite sau gandaci. Printre magazinele amendate se regasesc cele ale Lidl, Profi sau Carrefour. „Au fost controlate 7 magazine aparținand Rewe Romania SRL, Profi…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor a cerut inchiderea a patru unitati Auchan din Bucuresti – magazinele Auchan Titan, Vitan, Militari si Berceni – pe o perioada de cel mult sa6se luni, in urma abaterilor mari descoperite in urma unor controale desfasurate luni. Controalele ANPC vin…

- Produse expirate, frigidere neigienizate, insecte moarte in tavile de expunere din vitrine, vitrine frigorifice ruginite sau cu mucegai sunt doar cateva din neregulile descoperite de inspectorii de la Protecția Consumatorului in mai multe magazine CORA din Capitala. Unele dintre acestea au fost inchise…

- Peste 110.000 de verificari au avut loc, in ultimele 24 de ore, in Romania, pentru depistarea celor care nu respecta masurile luate de autoritați in contextul pandemiei COVID-19. Au fost date peste 3.100 de amenzi, in valoare de 642.650 de lei. Polițiștii, impreuna cu jandarmi, polițiști de frontiera,…

- PSD va depune, zilele acestea, in Parlament, un proiect de lege prin care propune un set de masuri pentru reducerea costurilor uriașe la energie, reflectate in facturile romanilor. Proiectul prevede, ca o prima masura temporara, plafonarea prețului la energie. Anunțul a fost facut, miercuri, intr-o…

- Furnizorii nu aveau voie sa mareasca prețul energiei daca au stabilit un preț fix timp de un an, de la 1 iulie anul acesta, a spus ministrul Energiei, Virgil Popescu. Popescu a adaugat ca a demarat controale la toți furnizorii, impreuna cu ANRE și Protecția Consumatorului. „Nu aveau voie sa mareasca…

- Ministrul Energiei Virgil Popescu a anunțat intr-o postare pe facebook ca ANRE și Autoritatea Naționala pentru Protectia Consumatorilor vor demara o serie de controale la anumiți furnizori care au incheiat contracte cu preț ferm pentru un an de zile și care, acum, notifica consumatorii casnici ca vor…