Controalele în școli pentru regulile sanitare încep de azi Controalele in școli pentru verificarea respectarii regulilor sanitare vor incepe chiar de luni, a spus ministrul educației, Sorin Cimpeanu. „Am insistat sa fie cuprinsa si in Hotararea CNSU – intensificarea actiunilor de control din partea inspectoratelor scolare judetene, directiilor de sanatate publica si a tuturor institutiilor abilitate. Acest lucru de intensificare a actiunilor de control in vederea verificarii respectarii riguroase a normelor face parte si din ordinul comun de ministru. Trebuie intensificate aceste controale. (…) Inspectoratele scolare judetene, conducerile scolilor, directiile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

