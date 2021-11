Controalele ANPC, răspuns la sfidarea hipermarketurilor față de restricțiile absurde Adevaratul motiv al razboiului declarat de Guvern hipermarketurilor nu este nicidecum grija pentru sanatatea consumatorilor, ci indrazneala marilor lanțuri de magazine de a sfida interdicțiile pentru nevaccinați. Faptul ca retailerii au gasit soluția culoarelor separate a scos din minți autoritațile, care, dupa ședințe repetate, au decis sa trimita ANPC-ul sa le inchida. Ultimele controale masive […] The post Controalele ANPC, raspuns la sfidarea hipermarketurilor fața de restricțiile absurde first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

