Controale zilnice pe străzi și la terase Prefectul de Gorj, Cosmin Pistol, a dispus efectuarea de verificari in permanența a masurilor luate in carantina parțiala. Vor fi verificate zonele aglomerate, terasele și piețele. Principalul obiectiv al oamenilor legii va urmari daca sunt respectate masurile impuse de autoritați. Poliția Locala Targu Jiu a mobilizat aproape tot personalul pentru a face controale in principalele cartiere ale orașului: „Am mobilizat aproape intreg personalul, dar și restul are obligația sa se implice in realizarea de verificari. Populația are obligația de a purta masca. Este obligatorie in toate spațiile publice.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

