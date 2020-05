Controale și verificări pentru protejarea pădurilor In ultima saptamana, polițiștii au confiscat sau ridicat in vederea confiscarii ori stabilirii provenienței aproximativ 2.800 m.c. de material lemnos, in urma a 1.120 de controale efectuate pentru verificarea operațiunilor cu material lemnos, a comunicat IGPR. In perioada 15-21 mai 2020, polițiștii de ordine publica au efectuat controale pentru verificarea operațiunilor cu material lemnos (922 pe linia legalitații transportului materialului lemnos, 100 in fondul forestier și 70 pe linia provenienței, prelucrarii, depozitarii și valorificarii materialului lemnos). Au fost verificate 376 de obiective… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii au confiscat sau ridicat in vederea confiscarii ori stabilirii provenientei, in ultima saptamana, aproximativ 2.800 de metri cubi de material lemnos, in urma a 1.120 de controale efectuate pentru verificarea operatiunilor cu material lemnos. "In perioada 15-21 mai, politistii de ordine…

- Zeci de polițiști de ordine publica au participat, in ultima saptamana, la acțiuni privind combaterea comiterii de operațiuni ilegale cu material lemnos. S-au confiscat 2.800 m.c. de material lemons și s-au dat amenzi usturatoare, se arata in comunicatul transmis de Poliția Romana.In ultima saptamana,…

- Politistii au confiscat sau ridicat in vederea confiscarii ori stabilirii provenientei, in ultima saptamana, aproximativ 2.800 de metri cubi de material lemnos, in urma a 1.120 de controale efectuate pentru verificarea operatiunilor cu material lemnos. "In perioada 15-21 mai, politistii…

- In perioada 15 21 mai 2020, politistii de ordine publica au efectuat controale pentru verificarea operatiunilor cu material lemnos. In urma neregurilor constatate, au fost aplicate 281 de sanctiuni contraventionale la Legea 171 2010, privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice, in valoare…

- Controalele polițiștilor și ale Garzii Forestiere, pentru prevenirea și combaterea delictelor silvice, au continuat ieri, 14 aprilie 2020, in Munții Apuseni. In urma unui control, efectuat la o societate comerciala din comuna Bucium, s-a constatat ca nu a respectat condițiile legale privind depozitarea…

- Regia Nationala a Padurilor (RNP) - Romsilva, alaturi de Politia Romana si Garda Forestiera, a confiscat 841,18 metri cubi de lemn, de la declararea starii de urgenta, pe 16 martie, in urma unor controale care au vizat circulatia materialului lemnos. "Pe perioada starii de urgenta, specialistii Romsilva…

- Cu ocazia unui control efectuat pe raza localitații Poiana Aiudului, comuna Livezile, polițiștii Secției 3 Poliție Rurala Aiud au identificat cantitatea de 50 de metri cubi de material lemnos, depozitata pe domeniul public. In urma verificarilor efectuate, s-a constatat ca materialul lemnos era deținut…

- Prefectura Olt a anuntat ca in ultimele 24 de ore, peste 550 de polițiști, jandarmi, polițiști locali și militari, au efectuat controale și verificari. Oamenii legii au fost angrenați in activitați de fluidizare a traficului rutier și insoțire a unor autoturisme spre centrele de carantina și au asigurat…