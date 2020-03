Stiri pe aceeasi tema

- Se anunța o perioada neagra pentru comercianții care au de gand sa incalce legislația prin vanzarea de produse neconforme in Postul Paștelui.Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) va controla si supraveghea piata in aceasta perioada a Postului Pastelui pentru a preintampina…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) va controla si supraveghea piata in aceasta perioada a Postului Pastelui pentru a preintampina orice neregula din domeniul protectiei consumatorilor, iar operatorii economici care nu respecta prevederile legislative vor fi sanctionati,…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a realizat saptamana trecuta controale la 49 de chioscuri alimentare si cantine din incinta scolilor din Bucuresti. A constatat ca niciuna dintre aceste unitati comerciale nu oferea fructe spre vanzare, iar 85% din chioscurile verificate…

- Comisarii de la Protectia Consumatorilor au aplicat 20 de amenzi in valoare de 170.000 de lei unor societati comerciale care comercializau produse alimentare in chioscurile si cantinele din incinta scolilor si liceelor din Bucuresti, a anuntat, joi, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor…

- Patru angajatori care foloseau in activitate cinci persoane fara forme legale de angajare au fost sanctionati, saptamana trecuta, cu amenzi in valoare totala de 100.000 de lei, in urma actiunilor intreprinse, in perioada 27.01.2020-31.01.2020, de catre inspectorii de munca cu atributii de control in…

- ANPC avertizeaza: falși comisari fac controale și solicita plata unor amenzi. Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) avertizeaza operatorii economici in legatura cu existența unor persoane care pretind ca sunt comisari ANPC sau CJPC și care, sub pretextul neregulilor depistate,…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a desemnat Compania Nationala "Posta Romana" (CNPR) furnizor universal in domeniul serviciilor postale, incepand cu data de 1 ianuarie 2020, timp de patru ani. "In urma finalizarii procedurii de desemnare…