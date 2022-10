Controale RAR: Multe dintre vehiculele din trafic au probleme tehnice majore

Stiri pe aceeasi tema

- Registrul Auto Roman (RAR) a publicat, ca in fiecare an, un bilanț al acțiunilor de control in trafic efectuate in prima jumatate a acestui an, in scopul verificarii starii tehnice a mașinilor, fiind de subliniat ca la jumatate dintre mașinile verificate au fost gasite probleme. Conform ...

- Surpriza pentru inspectorii de la Registrul Auto Roman, reprezentanța Timiș. O mașina de marfa de 3,5 tone avea o parte din sistemul de franare prins cu „brațari” de plastic de puntea din spate. „Atragem frecvent atenția asupra importanței verificarii amanunțite a autovehiculelor utilizate, inainte…