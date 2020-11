Stiri pe aceeasi tema

- "Eram in centrul vechi, s-au oprit si mi-au spus ca s-a dat lege ca e obligatoriu sa purtam masca. Zic, ok fumez tigara si imi pun masca. A spus ca imi da amenda. M-am legitimat, mi-a dat amenda, mi-a zis sa o semnez. Cand am plecat i-am zis: frumos va faceti meseria. Persoana a devenit foarte agresiva…

- Profesorul din Oradea spune ca prin filmuletul pe care la publicat pe pagina de Facebook, in care isi indeamna elevii sa nu mai poarte masca, a vrut, de fapt, sa arate realitatea din clasa. "Am vrut sa arat realitatea din clasa. Vreau sa subliniez in primul rand ca nu am instigat sub nicio…

- Platforma de educație Școala 9 publica astazi prima parte a unui reportaj realizat la Liceul Edouard Branly din Dreux, un oraș aflat la 80 de km distanța de Paris, unde invața aproximativ 1700 de elevi. Ca și in Romania, in Franța masca este obligatorie pe tot parcursul orelor. Liceul Edouard Branly…

- „Copiii ințeleg exact rostul maștilor medicale! Le accepta ușor și folosesc perfect, cata vreme parinții nu le imprima grija și spaimele lor." Medicii pediatrici avertizeaza insa despre modelul de masca ales. Aceștia susțin ca este necesar sa fie de uz pediatric și sa bifeze standardele de…

- Elevii se pregatesc sa inceapa scoala, in timp ce autoritatile o tin din schimbare in schimbare. Ministrul Educatiei a avut o reactie halucinanta in miez de noapte despre noul an școlar. Doar in Romania se poate intampla așa ceva! Reactie halucinanta a Ministrului Educatiei despre noul an scolar Mai…

- Luni, 14 septembrie, este prima zi de scoala, insa anul acesta va fi unul complet diferit pentru elevii din Romania. In contextul pandemiei de coronavirus, acestia trebuie sa poarte masca de protectie, sa practice distantarea sociala si sa se dezinfecteze pe maini constant. La intrarea in institutiile…

- Premierul Ludovic Orban spune ca toți elevii din Romania vor purta masca, indiferent de varsta lor. Se va impune purtarea maștii pentru toți elevii și profesorii. Ludovic Orban a criticat o lege prin care s-a decis micșorarea numarului de elevi, deși ea a fost ceruta chiar de catre profesori și parinți.…

- Ludovic Orban a anunțat, luni seara, ca toți elevii din Romania vor purta masca, indiferent de varsta lor. Fața de țarile din Europa, care au decis ca elevii din ciclul primar și preșcolarii sa nu poarte maști de protecție, Romania va impune purtarea maștii pentru toți elevii și profesorii. Totodata,…