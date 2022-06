CONTROALE PE ȘOSELELE din Dâmbovița în următoarele ore, se poate lăsa cu AMENZI și DOSARE PENALE CONTROALE PE ȘOSELELE din Dambovița in urmatoarele ore, se poate lasa cu AMENZI și DOSARE PENALE, se acționeaza pentru prevenirea consulmului de alcool, traficului și consumului ilicit de droguri sau a altor substanțe psihoactive interzise. Sunt organizate mai multe filtre formate din polițiști de la ordine publica, rutiera, investigații criminale și luptatori de la Serviciul pentru [...] The post CONTROALE PE ȘOSELELE din Dambovița in urmatoarele ore, se poate lasa cu AMENZI și DOSARE PENALE first appeared on Partener TV . Citeste articolul mai departe pe tvpartener.ro…

Sursa articol si foto: tvpartener.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ȘOSELELE din Dambovița, impanzite de poliție, controale ample pe tot parcursul zilei de sambata The post ȘOSELELE din Dambovița, impanzite de poliție, controale ample pe tot parcursul zilei de sambata first appeared on Partener TV .

- Continua acțiunile Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Prahova La data de 18 mai a.c., polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice au continuat acțiunile ce au avut drept scop intensificarea activitaților de prevenire și combatare a infracționalitații la regimul…

- In minivacanța de 1 Mai, peste 200 de polițiști au acționat, zilnic, pentru asigurarea unui climat de ordine publica și siguranța rutiera in contextul sarbatoririi Zilei Internaționale a Muncii, 1 Mai. Polițiștii au fost organizați in echipe mixte de ordine și siguranța publica impreuna cu jandarmi…

- Comisarii CJPC Dambovița au aplicat 20 de avertismente și 66 de amenzi care insumeaza 51.400 de lei, in primele trei luni ale acestui an The post Comisarii CJPC Dambovița au aplicat 20 de avertismente și 66 de amenzi care insumeaza 51.400 de lei, in primele trei luni ale acestui an first appeared on…

- CAMPANIA „CURAȚAM ROMANIA” s-a lasat cu DOSARE PENALE in DAMBOVIȚA, POLIȚIA, JANDARMERIA si COMISARII de MEDIU au descins la Balteni The post CAMPANIA „CURAȚAM ROMANIA” s-a lasat cu DOSARE PENALE in DAMBOVIȚA, POLIȚIA, JANDARMERIA si COMISARII de MEDIU au descins la Balteni.VIDEO first appeared on Partener…

- La finalul lunii martie au fost intensificate activitațile de verificare și control, in urma carora au fost aplicate sancțiuni contravenționale in valoare de 63.000 lei și a fost confiscata cantitatea de aproximativ 270 mc material lemnos. Polițiștii Biroului pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol…

- Alba: Amenzi și dosare penale pentru autorii unor incendii de vegetație. Autoritațile incep vanatoarea de ”piromani” Autoritațile au inceput sa ii descopere pe autorii unor incendii de vegetație care au produs pagube insemnate in ultimele zile. Reprezentanții IPJ Alba au anunțat ca au fost intocmite…

- Controale ale S.C. Apa Canal 2000 S.A. la baruri, restaurante si alti consumatori casnici au fost finalizate cu dosare penale pentru furt de apa si facturi emise de peste 320.000 lei. In cadrul unei actiuni de control desfasurata in data de 18.03.2022, reprezentantii Serviciului Control din cadrul S.C.…