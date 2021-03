Stiri pe aceeasi tema

- Controale ale polițiștilor și jandarmilor in magazinele și mijloacele de transport persoane, in județul Timiș. Oamenii legii au verificat daca sunt respectate masurile de protecție impuse in pandemie. In plus, au verificat in bazele de date ale ITM daca adeverințele de la angajatori nu sunt false.

- Au fost aplicate 3.824 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 767.550 de lei. In ultimele 24 de ore, Politia Romana, impreuna cu reprezentanti ai celorlalte autoritati cu atributii in domeniu, au continuat actiunile pentru limitarea raspandirii virusului COVID 19. Peste 6.900 de politisti, impreuna…

- Consiliul Judetean Timis a anuntat controale pe drumurile judetene dupa ce s-a constatat ca transportatorii nu respecta limita de tonaj. Reprezentantii CJ sustin ca in urmatoarele saptamani vor fi controale ale drumarilor impreuna cu politistii pe toate drumurile judetene, in zona Lugoj fiind vizate…

- In perioada 19-21 februarie a.c., politistii din cadrul Biroului Arme Explozivi si Substante Periculoase au efectuat controale la detinatorii legali de arme si munitii letale si neletale pentru a verifica atat conditiile de pastrare cat si cele care au stat la baza autorizarii si instruirii detinatorilor…

- Polițiștii au inchis doua baruri din Cluj-Napoca pe motiv ca nu respectau masura suspendarii activitații (activitați de tip bar) in spațiul inchis.Societațile au fost amendate cu cate 10.000 de lei, conform Legii 55/2020.

- Polițiștii din Cluj-Napoca au desfașurat la data de 13 ianuarie a.c, acțiuni in scopul prevenirii infracționalitații in segmentul stradal, precum și pentru punerea in aplicare a prevederilor incidente in contextul pan

- Polițiștii din Salaj, impreuna cu lucratori din cadrul celorlalte structuri ale M.A.I. și reprezentanți ai instituțiilor cu atribuții in domeniu, desfașoara acțiuni, in zona centrelor comerciale, pentru prevenirea și combaterea noului Coronavirus. La aceste activitați participa și Poliția Locala, care,…

- Politistii au ridicat marti aproximativ 270 de kilograme de articole pirotehnice in urma unor controale desfasurate in Piata Zahana, cea mai mare din municipiul Slatina, precum si in urma unor perchezitii domiciliare efectuate in orasul Draganesti-Olt, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean…