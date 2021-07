Stiri pe aceeasi tema

- In data de 29 iunie a.c., in intervalul orar 16:00 – 24:00, polițiștii Biroului Rutier Lugoj, impreuna cu lucratorii Biroului Ordine Publica și secțiilor de poliție rurala 5,6 și 7, au desfașurat o acțiune cu efective marite pe principalele artere din zonele de competența pentru asigurarea unui climat…

- Sute de inștiințari au fost intocmite de catre polițiștii locali din cadrul Biroului Circulație in ultima saptamana pentru lipsa tichet de parcare pe raza municipiului reședința de județ in parcarile publice din oraș. Polițiștii locali care efectueaza controlul in parcarile publice cu plata de pe raza…

- In noaptea de 19/20 iunie a.c., polițiștii Serviciului Rutier impreuna cu polițiștii din Sannicolau Mare au desfașurat o acțiune cu efective marite pe raza de competența a Poliției orașului Sannicolau Mare pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranța rutiera, reducerea riscului rutier in randul…

- Gaina In perioada 10-15 mai, personalul Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Maramureș a facut o serie de controale in vederea prevenției difuzarii gripei aviare și totodata pentru identificarea activitaților comerciale care nu respecta prevederile legislației sanitare…

- 28 de vitezomani sanctionati, patru permise ridicate F. T. La sfarsitul saptamanii, polițiștii Serviciului Rutier din cadrul IPJ Prahova, impreuna cu colegi din Ilfov, au desfașurat o acțiune comuna pe raza celor doua județe, respectiv pe DN1 D si pe DJ 100C (zona localitatilor Baba Ana si Fulga).…

- Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au depistat un tanar care circula cu viteza de 200 km/h, cea mai mare viteza inregistrata cu aparatul TruCam, in afara localitatii, in județul Salaj. Tanarul a primit o amenda de 1305 lei, respectiv permisul de conducere i-a fost suspendat. Salajeanul a fost…

- Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor prevede clar ca pe drumurile publice sunt interzise intrarea vehiculelor cu noroi pe roți sau pe șenile, respectiv este interzisa curațarea sau spalarea vehiculelor de pamant, de materiale sau de alte substanțe. Legea exista, dar cine sa o…