Controale medicale gratuite pentru locuitorii din Holbav Locuitorii comunei Holbav vor beneficia de controale medicale gratuite pentru boli de inima si diabet, in cadrul caravanei „Sanatatea vine la tine”. Peste o mie de persoane din mediul rural vor beneficia, in perioada 22 aprilie – 18 iunie, de controale medicale gratuite pentru boli de inima si diabet in cadrul celei de-a doua editii a caravanei „Sanatatea vine la tine”, un proiect al Aliantei Pacientilor Cronici din Romania (APCR). Potrivit unui comunicat de presa, echipe formate din medici specialisti, medici rezidenti, asistente medicale si elevi la scoli sanitare postliceale vor merge pe teren… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

