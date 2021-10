Stiri pe aceeasi tema

- vand in vedere faptul ca, in perioada 14-17 octombrie a.c., la nivel național, vor fi intensificate acțiunile de informare, precum și de prevenire și combatere a raspandirii virusului COVID-19, in cursul zilei de ieri, 15/16 octombrie, in intervalul orar 18.00-01.00, politisti de ordine publica, proximitate,…

- Incepand de ieri și pana duminica, 17 octombrie, la nivel național, polițiștii intensifica acțiunile de informare, precum și de prevenire și combatere a raspandirii COVID-19. Atat in municipiul București, cat și in fiecare județ, depunem toate eforturile pentru limitarea efectelor pandemiei…

- In ultimele 24 de ore, politistii ieseni au continuat actiunile informativ-preventive, in contextul pandemiei de COVID 19, in scopul informarii si verificarii operatorilor economici si a cetatenilor cu privire la respectarea noilor modificari legislative. Reamintim ca, in conformitate cu prevederile…

- politiIn perioada 20-26 septembrie, politistii maramureseni au efectuat acțiuni pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice. Au fost organizate mai multe acțiuni, pe raza intregului judet, și s-a intervenit la 350 de evenimente, din care 298 sesizate prin 112.…

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj au desfașurat o acțiune preventiv-informativa, referitoare la masurile stabilite in contextul epidemiologic actual, pentru prevenirea și... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Consiliul Judetean (CJ) Hunedoara, in subordinea caruia se afla Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Deva, nu poate recupera aproape un milion de lei din suma cheltuita de unitatea medicala pentru achizitiile de produse facute in perioada pandemiei de COVID-19, a informat luni administratia judeteana,…

- Polițiștii brașoveni au desfașurat sambata, 31 iulie, verificari privind respectarea masurilor anti-COVID-19, precum și controale pentru asigurarea ordinii și liniștii publice. Polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov noi acțiuni de verificare a respectarii masurilor impuse in…