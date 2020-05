Controale la zeci de agenți economici din Alba, la sfârșitul săptămânii trecute. Polițiștii au aplicat amenzi Polițiștii de investigare a criminalitații economice au continuat seria acțiunilor de verificare a agenților economici din județul Alba, au transmis reprezentanții IPJ. La sfarșitul saptamanii trecute, au fost facute 69 de controale și au fost constatate 11 abateri de natura contravenționala, sancționate cu amenzi in valoare de 11.000 de lei. Au fost confiscate produse alimentare […] Citește Controale la zeci de agenți economici din Alba, la sfarșitul saptamanii trecute. Polițiștii au aplicat amenzi in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

