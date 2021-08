ANRE si ANPC incep de marți controale la furnizorii de energie, dupa ce mai multi consumatori au reclamat modificarea preturilor si facturi exorbitante. In opinia ministrului Virgil Popescu, furnizorii care au anuntat un pret fix pentru un an de zile si il modifica intra sub incidenta a doua legi si vor fi amendati. „Lucrurile sunt foarte simple: nu aveau voie sa mareasca pretul pentru ca in mai au anuntat oferta de 1 iulie. Compania respectiva a anuntat pretul, cu pret fix pe un an de zile. Daca tu modifici pretul si ai anuntat ca e pret fix pe un an de zile, daca modifici pretul, intri sub incidenta…