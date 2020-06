Controale la terase. Raed Arafat, avertisment pentru acest weekend: Acum sunt zile cruciale

Stiri pe aceeasi tema

- Aceste zile sunt cruciale pentru evoluția epidemiei de coronavirus in Romania, considera secretarul de stat Raed Arafat, care trage un semnal de alarma cu privire la nerespectarea normelor impuse in cadrul starii de alerta, scrie Digi24.ro.

- Raed Arafat anunța masuri drastice dupa creșterea numarului de cazuri de infectari cu noul coronavirus, informeaza Mediafax. Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU) spune ca oamenii au respectat regulile in prima faza a relaxarii, insa in valul doi si trei al masurilor de relaxare nu…

- Secretarul de stat Raed Arafat a declarat intr-un interviu care va fi difuzat sambata la Digi24 ca aceste zile sunt cruciale pentru evoluția epidemiei de coronavirus in Romania. El și-a susținut afirmația cu calcule matematice care arata ca masurile de relaxare se suprapun in aceasta perioada pe un…

- Secretarul de stat in MAI, Raed Arafat, a explicat, la Digi 24, ca ”acum sunt zile cruciale, pentru ca noi vedem o creștere, orice zi e importanta, dar weekendurile au devenit cu un risc mai mare, pentru ca vedem ca oamenii merg la cluburi deschise, dar contactul e foarte apropiat, astazi am primit…

- Au crescut alarmant cazurile de COVID-19 in Bulgaria. Potrivit secretarului de stat in MAI, Raed Arafat, Bulgaria e sub monitorizarea INSP: ”Daca va continua in acest mod, este posibil sa se ia decizia la nivelul Institutului Național. Nu este pericol de inchidere a granitelor, ci de revenire la izolare”.…

- Specialiștii cred ca noul coronavirus ar urma sa devina mai slab pe timpul verii, din cauza temperaturilor mai ridicate. Totuși, acesta ar muri, in ciuda caldurii. Astfel, ar fi posibil sa apara o noua boala, dupa ce, din toamna, COVID-19 va recapata putere. Raed Arafat, avertisment despre…

- „Daca de sarbatori oamenii nu respecta regulile de distanțare sociala, daca merg in vizita, riscam ca la Paștele viitor sa facem pomeni, nu sarbatori. Daca nu respectam restricțiile, peste 14 zile vom culege roadele, care vor fi extrem de tragice. Și cateva minute daca dureaza vizita la o ruda mai in…

- Secretarul de stat Raed Arafat a transmis astazi un mesaj in care indeamna populația sa inceapa iși acopere gura și nasul la ieșirea din casa, indiferent daca are sau nu vreun simptom de coronavirus. Arafat spune ca cine nu are masca poata sa-și acopere gura și nasul cu „orice alta forma de material”.…