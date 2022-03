Controale la supermarketuri și distribuitori pentru creșteri nejustificate ale prețurilor la ulei Inspectorii vor face controale la supermarketuri și distribuitorii de ulei, dupa ce a crescut ”nejustificat” prețul la ulei alimentar, a anunțat, duminica, ministrul Economiei, Florin Spataru. „In ceea ce priveste aceasta criza a uleiului, am verificat cu ministrul Agriculturii, avem stocurile necesare, suficiente, si atunci nu ar trebui sa avem niciun fel de probleme privind […] The post Controale la supermarketuri și distribuitori pentru creșteri nejustificate ale prețurilor la ulei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorii de munca au aplicat 145 de amenzi, in valoare de 612.800 lei, in cele trei zile de verificari la statiile de carburanti. „874 de controale au fost efectuate de inspectorii de munca in cele trei zile scurse de la debutul campaniei nationale de control la statiile de carburanti. Au fost acordate…

- Ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba, indeamna Rusia la un armistitiu temporar, pentru ca Ucraina sa poata repara o linie electrica ce alimenteaza Centrala Nucleara de la Cernobil si avertizeaza ca este posibil sa aiba loc ”scurgeri” de radiatii in cazul in care pana de curent continua, relateaza…

- Bogdan Aurescu și Vasile Dincu au fost chemați de urgența, joi dimineața, la Guvern, de catre premierul Nicolae Ciuca. Ministrul de Externe și cel al Apararii, cele doua instituții care sunt in alerta maxima dupa invazia Rusiei in Ucraina, vor avea discuții cu premierul Nicolae Ciuca cu privire la masurile…

- Ministerul de Externe de la Paris a anunțat, marți seara, ca a decis, in contextul evolutiilor din criza Rusia-Ucraina, anularea discutiilor cu ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov. „Vladimir Putin nu mai onoreaza semnatura Rusiei. Acum nu mai exista reguli privind stabilitatea si securitatea Europei.…

- Guvernul nu este de acord cu introducerea de noi taxe fara discutarea lor in prealabil cu cei vizați, a declarat purtatorul de cuvant al Guvernului, dupa ședința de Guvern de joi. Reactia vine dupa afirmațiile facute de ministrul Finanțelor, Adrian Caciu, care a spus ca vrea taxe „pe lux”, impozite…

- Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca a avut, miercuri, o intalnire de lucru pentru evaluarea masurilor necesare protejarii populației și mediului de afaceri de efectele creșterii prețurilor la energie electrica și gaze naturale. Potrivit unui comunicat al Guvernului, la intalnire au participat miniștrii…

- Ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale, Marius Budai, a transmis, vineri, ca daca vor fi necesare si in primavara masuri care sa protejeze consumatorii din cauza cresterii preturilor la energie, atunci acestea vor fi luate, el precizand ca reprezentantii guvernului nu vor sta pasivi. ”Din pacate,…

- Ministrul Afacerilor Interne Lucian Bode a avut luni prima reactie in cazul accidentului in care un politist a lovit doua fetite, in Bucuresti, una dintre ele murind. Ministrul a afirmat ca regreta enorm aceasta tragedie, ca sentimentul este unul cutremurator si ca ”vorbim de o fapta ireparabila”. Bode…