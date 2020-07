Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat vineri ca institutiile abilitate au in vedere ‘controale la sange’ pentru verificarea respectarii normelor de protectie sanitara in contextul epidemiei COVID-19, iar organizatorii de evenimente si cluburile care nu respecta legea risca suspendarea autorizatiilor de…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, are un avertisment pentru turiști! Prezent la Constanța, el a atras atenția inca o data asupra respectarii regulilor de distanțare sociala și igiena in special pe litoral și a avertizat ca acest zone turistice unde se așteapta o aglomerare in urmatoarele trei luni…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat ca in prima luna de la declanșarea starii de urgența au fost aproape 600 de mii de solicitari pentru șomajul tehnic.Citește și: Reguli stricte! Ce masuri se vor lua pe litoralul romanesc „Planul de relansare economica. Dupa ce ne vom obișnui cu virusului…