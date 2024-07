Controale la gazele fluorurate în 35 de birouri vamale Ministerul Mediului a anuntat ca 35 de birouri vamale vor desfasura operatiuni privind comertul cu gaze fluorurate cu efect de sera, precizand ca exista comert ilegal cu gaze fluorurate, o industrie putin cunoscuta opiniei publice, este considerata una dintre cele mai grave infractiuni de mediu. ”Incepand cu luna iunie 2024, a intrat in vigoare Ordinul nr. 1183/2024, privind abilitarea unor birouri vamale de a efectua formalitati vamale cu produse ce contin gaze fluorurate cu efect de sera in stare pura sau sub forma de amestecuri, precum si echipamente care contin gazele respective”, a transmis… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

