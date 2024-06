Controale la fructele și legumele din piețe. La ce trebuie să fim atenți Controale la fructele și legumele din piețe. La ce trebuie sa fim atenți Controale la fructele și legumele din piețe. Autoritațile vor intensifica aceste controale pentru a verifica utilizarea pesticide periculoase pe tarabe. Astfel, autoritațile vor sa faca mai multe teste la legumele și fructele romanești de sezon, asta dupa ce s-au gasit mai multe probleme ca anul trecut. La ce trebuie sa fim atenți cand cumparam fructe […] Citește Controale la fructele și legumele din piețe. La ce trebuie sa fim atenți in Botosani24.ro . Citeste articolul mai departe pe Botosani24.ro…

Sursa articol: Botosani24.ro

