Stiri pe aceeasi tema

- Comisarii Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC) Timis au aplicat 13 amenzi contraventionale in valoare totala de 160.000 de lei la unitati de alimentatie publica din Complexul Studentesc din Timisoara, pentru neregulile constatate, iar cinci unitati au fost inchise temporar,…

- F.T. Potrivit centralizarii efectuate la nivelul Inspectoratului de Jandarmi Judetean (IJJ) Prahova, privind activitatile derulate in primul semestru al anului, angajatii institutiei au intervenit la mai mult de o suta de sesizari facute prin intermediul Numarului Unic „112”, la acestea participand…

- Specialiștii Inspecției de prevenire din cadrul I.S.U. Maramureș au efectuat, pe parcursul acestei saptamani, 29 controale la unitați de alimentație publica, de turism, de prelucrare primara a lemnului și la unitați administrativ teritoriale. Ca urmare a neregulilor constatate, personalul Inspecției…

- Peste 60 de persoane au fost legitimate de politisti, in cadrul unei actiuni pentru combaterea traficului si a consumului de droguri sau alte substante interzise, spun reprezentantii Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta.Iata informatiile oficiale:La data de 13 august a.c., politisti din…

- Amenzi de 20.000 de lei au fost aplicate noaptea trecuta de politisti in statiunea Mamaia, in cadrul unei actiuni vizand agentii economici si nu numai.Iata ce spun reprezentantii Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta:In noaptea de 13 14 august a.c, politisti din cadrul Politiei statiunea…

- Rezultatele obtinute la nivelul judetului Alba, in perioada 25-29.07.2022, in activitatea de control, sunt redate mai jos. In domeniul relatiilor de munca: Total unitati controlate: 20 Numar de salariați ai angajatorilor controlați: 397 Din care – femei : 206 …

- Inspectia Muncii a anuntat, marți, ca au fost facute peste 1.800 de controale la benzinariile din tara, in urma carora au fost aplicate 162 de amenzi, in valoare totala de 702.300 de lei. ”In perioada 15 – 22 iulie 2022, s-a desfasurat Campania nationala de verificare a modului in care sunt respectate…

- In perioada 27.06 18.07.2022 inspectorii sanitari veterinari si pentru siguranta alimentelor au verificat 654 de unitati de vanzare cu amanuntul si alimentatie publica, fiind aplicate 138 de sanctiuni in valoare de 1.702.600 de lei. Au fost emise o ordonanta de interzicere a activitatii si patru ordonante…