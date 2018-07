Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Calarasi au retinut 18 persoane si au ridicat peste 360.000 de tigarete, in urma a 53 de perchezitii efectuate, joi, in judetele Calarasi, Ilfov, Giurgiu si in municipiul Bucuresti, intr-un dosar de contrabanda, conform IGPR. Activitatile s-au desfasurat in cadrul unui dosar…

- Miercuri, 6 iunie, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice au actionat pentru prevenirea si combaterea faptelor ilicite care se comit in domeniul contrafacerii cu marfuri. In urma verificarilor efectuate asupra sase societati comerciale si cinci persoane fizice, politistii au…

- Perchezitiile au fost efectuate in baza mandatelor emise de Judecatoria Botosani. "In urma activitatilor efectuate au fost identificate si ridicate in vederea continuarii cercetarilor mai multe mijloace materiale de proba (telefoane mobile, cartele SIM) care intereseaza cauza. Politistii continua…

- La data de 18 mai a.c., in contextul sarbatoririi zilelor orasului Nasaud, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice au actionat pentru prevenirea si combaterea faptelor ilicite din domeniul comertului si prestarilor de servicii catre populatie. Astfel, politistii au efectuat…

- Politistii baimareni de ordine publica, impreuna cu ofiterii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice, cu sprijinul Serviciului pentru Actiuni Speciale si al Grupei Canine, au actionat in acest weekend in zona cluburilor si barurilor din Baia Mare. Pentru ca tinerii sa se distreze in siguranta…

- In ultimele 24 de ore, politistii din cadrul Serviciului Rutier Arges si cei ai structurilor municipale si orasenesti de politie rutiera au continuat actiunile pentru prevenirea evenimentelor rutiere, precum si pentru constientizarea conducatorilor auto asupra riscurilor la care se expun si ii expun…

- In data de 8 mai a.c., polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Albeștii de Argeș, impreuna cu cei ai Serviciului de Investigații Criminale Argeș au pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis de Judecatoria Curtea de Arges. Este vorba de Z.N., de 57 de ani, din comuna…

- In ultimele 24 de ore, politistii din cadrul Serviciului Rutier Arges si cei ai structurilor municipale si orasenesti de politie rutiera au continuat actiunile pentru prevenirea evenimentelor rutiere, precum si pentru constientizarea de catre conducatorii auto cu privire la riscurile la care se expun…