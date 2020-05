Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a derulat, in perioada 27-28 mai 2020, o campanie de verificari, la nivelul intregii țari, referitoare la modul in care sunt respectate prevederile le...

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a descoperit abateri la majoritatea comerciantilor de jucarii din intreaga tara, care au fost verificati daca respecta prevederile legale privind siguranta jucariilor, informeaza un comunicat de presa al ANPC transmis AGERPRES. Autoritatea…

- Un magazin chinezesc din Focsani a fost inchis de comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) pentru abateri repetate, potrivit news.ro.De asemenea, echipele de control au verificat mai multi operatori economici din municipiu si au dat amenzi de aproape 40.000 de…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a aplicat amenzi de peste 60.000 lei si a inchis unele unitati pentru nereguli privind cazarea si asigurarea hranei persoanelor aflate in carantina institutionalizata, potrivit unui comunicat...

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor a demarat o serie de controale in locurile autorizate de joaca si in parcurile de distractii, informeaza vineri institutia."Avand in vedere ca urmeaza o perioada in care locurile autorizate de joaca si parcurile de distractii vor fi asaltate…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) va controla si supraveghea piata in aceasta perioada a Postului Pastelui pentru a preintampina orice neregula din domeniul protectiei consumatorilor, iar operatorii economici care nu respecta prevederile legislative vor fi sanctionati, avertizeaza…

