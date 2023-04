Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii, jandarmii și angajații ITM București au verificat in noaptea de sambata spre duminica restaurantele și cluburile din zona parcului Regele Mihai I din Capitala. Au fost date amenzi de peste 30.000 de lei.Polițiștii Capitalei, impreuna cu luptatori ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale,…

- Politistii rutieri au aplicat 86 sanctiuni contraventionale si au constatat 21 infractiuni la regimul circulatiei in cadrul actiunilor organizate in Capitala, in noapțile de 7 spre 8 si 8 spre 9 aprilie, pentru depistarea soferilor care conduc sub influenta bauturilor alcoolice sau a drogurilor.

- Polițiștii de la Brigada Rutiera și inspectorii RAR au descoperit numeroase nereguli in timpul unei acțiuni care a avut loc in noaptea de sambata spre duminica pe strazile din București, informeaza Mediafax.Polițiștii Brigazii Rutiere, in colaborare cu inspectori din cadrul Registrului Auto Roman,…

- Politistii rutieri si inspectorii Registrului Auto Roman au dat, in urma unor controale in trafic facute in Capitala, 35 de sanctiuni contraventionale, in valoare de aproximativ 30.000 de lei, intre care sase pentru modificarea sistemului de evacuare a noxelor si patru pentru modificari neomologate…

- In cursul serii de joi, 9 martie, incepand cu ora 18.00, polițiștii rutieri și polițiștii de ordine publica, sub coordonarea Serviciului Rutier Cluj, au acționat in trafic pe raza județului Cluj. Acțiunile, desfașurate in colaborare cu specialiștii Agenției Naționale Antidrog, au avut scopul de a crește…

- Perchezitii in Bucuresti si in judetele Ilfov si Valcea, la persoane suspectate de proxenetism si camatarie. Politistii fac, miercuri, unsprezece perchezitii in Capitala si in judetele Ilfov si Valcea, intr-un dosar de proxenetism si camatarie, zeci de perso ...

- Comunicat. Polițiștii orașului Santana au desfașurat la inceputul acestei saptamani o acțiune de tip „fulger”, pe raza de competența, cu scopul reducerii riscului rutier și... The post Amenzi de peste 6400 lei, in urma unor controale rutiere la Santana appeared first on Special Arad · ultimele știri…

- Ample controale, azi-noapte, in Centrul Vechi din Capitala. Politistii impreuna cu inspectorii ANAF, DSVSA si cei de la ISU au verificat cluburile si restaurantele, care isi desfasoara activitatea in zona Centrului Vechi.